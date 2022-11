Punti nascita, Candia: “No ad annunci di chiusure sul parametro di chi si lamenta di più”

Genova. “La discussione sui punti nascita all’interno del nuovo piano socio-sanitario sta prendendo toni sempre più surreali. Se già è bizzarro il fatto che se ne parli attraverso articoli di giornale e non in Consiglio regionale, è assurdo che ogni giorno le bozze di piano cambino, chiudendo punti nascita diversi sulla base di chi si lamenta di più o di meno”.

Così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia.

“Siamo consapevoli che sia impossibile mantenere le attuali strutture che sono sovradimensionate rispetto al numero di parti nella nostra regione – ammette Candia -. Tuttavia per prendere una decisione così delicata vorremmo che prima venissero fatte considerazioni serie sui perché chiudere o lasciare aperto un determinato punto nascita. Per fare un esempio concreto, fino ad oggi non abbiamo sentito fare un ragionamento sul livello di offerta dei punti nascita: quali hanno la rianimazione per le madri, quali la rianimazione per i neonati, quali entrambi, quali un centro trasfusionale. Finora sembra che l’unico criterio preso in considerazione sia quello di chiudere una struttura nel ponente, possibilmente dove le lamentele si fanno sentire di meno”.

