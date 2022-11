Da domani venerdì 18 a domenica 2o nella palestra del liceo Nicoloso si svolge il 15° Festival internazionale di scacchi organizzato dalla società Scacchi Golfo Paradiso “G. Musso”. Provenienti dal Campionato del Mondo svoltosi in Georgia, saranno presenti Leonardo Vincenti (18° assoluto Under 10 Open) e Ria Arun (25° assoluta Under 8 femminile).

» leggi tutto su www.levantenews.it