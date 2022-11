Zoagli: richieste inevase, Solari e Musso scrivono a Mattarella

Da Gian Giacomo Solari, Mirko Mussi, consiglieri di “Zoagli nel cuore” riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta inviata al Presidente della Repubblica Italiana Prof. Sergio Mattarella

I sottoscritti Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi consiglieri di minoranza in carica nel Comune di Zoagli (GE), Le partecipano le insormontabili difficoltà ad esercitare funzionalmente il proprio mandato in quanto numerose segnalazioni inoltrate alla Corte dei Conti, Anac, Garante della Privacy, non vengono minimamente riscontrate, nonostante continui e periodici solleciti. Riteniamo che il sistema costituzionale di garanzia, di cui sommessamente facciamo parte con il nostro costante impegno nel controllare l’Azione Amministrativa nel nostro Comune e nel segnalare alle autorità competenti ciò che riteniamo illegittimo e contra legem svilito dalle lungaggini burocratiche che sfociano nel mancato riscontro, anche negativo, alle nostre segnalazioni, delle quali a buon fine, Le alleghiamo un estratto.

