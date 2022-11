Baia Alassio, panchina verso il duo Massimelli-Montaldo. Biolzi come supervisore

Alassio. Le dimissioni di Gianni Bella e Enzo Testini hanno portato la Baia ad immediate valutazioni di breve periodo. Con una situazione di classifica non positiva come quella di questo inizio campionato, con l’ultimo posto e soli sei punti conquistati, la dirigenza giallonera ha dovuto ponderare bene ogni decisione e agire in fretta.

Una scelta che pare proprio essere arrivata ad una conclusione definitiva e, per certi versi, di particolare conformazione. La guida tecnica sarà affidata al duo composto da Flaviano Massimelli, ex giovanili del Ceriale, e dal ritorno di Fabrizio Montaldo tra le fila delle vespe. Inoltre c’è la novità che porta al nome di Andrea Biolzi che, aspettando una panchina, svolgerà momentaneamente il ruolo di supervisore in supporto ai due allenatori.

