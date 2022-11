Tragedia a Filattiera. Un pensionato è morto dopo essere caduto da un piccolo trattore mentre stava lavorando nel suo appezzamento di terra, in pendenza. Nella caduta l’uomo ha battuto la testa. L’allarme al 118 è scattato intorno alle 17. Purtroppo i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenuti: ambulanza della Misericordia di Pontremoli, automedica di Pontremoli, Carabinieri e Vigili del fuoco di Pontremoli. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso 3 ma è stato fatto rientrare appena i sanitari sul posto hanno comunicato il decesso dell’uomo.

L’articolo Cade dal trattore e batte la testa, pensionato muore nei campi a Filattiera proviene da Citta della Spezia.

