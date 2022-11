Comunità energetica alla Piana di Ceparana: si pensa a un calendario tecnico operativo e alla potenza produttiva

L’idea della Comunità energetica ha incassato il parere positivo dei cittadini, delle realtà imprenditoriali e delle Regione dopo l’incontro avvenuto oggi pomeriggio nell’auditorium di Ceparana. L’evento era organizzato da Ambiente vivo e sostenuto con forza dalle amministrazioni comunali di Bolano, Follo e Vezzano Ligure. Gli esperti hanno presentato l’idea di comunità energetica e le potenzialità che la Piana di Ceparana offre. Il parere e positivo e anche Regione Liguria si è messa a disposizione dei richiedenti.

Al termine dell’evento il primo cittadino di Bolano Alberto Battilani ha commentato: “E’ stato mostrato grande interesse da tutte le realtà chiamate in causa e Regione Liguria ha apprezzato che tre Comuni si mettessero assieme per portare avanti un progetto così ambizioso. Oggi abbiamo fatto un primo passo e ora decideremo come proseguire e trovare le condizioni per realizzare la comunità energetica. Dalla Regione ci è stato spiegato che, entro fine novembre, dovrebbe arrivare una modifica della legge su questa materia. Dovrebbe semplificare le autorizzazioni e la documentazione prevista. Siamo ancora in una fase transitoria perché in questi mesi Arera dovrà uscire con le sue direttive, il Governo penserà al decreto attuativo, Regione sta lavorando sulla legge. I Comuni faranno un’azione di informazione e sensibilizzazione”.

