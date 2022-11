Marina Militare Nastro Rosa, la barca The Ocean Race vince la regata più dura del Mediterraneo

Genova. Scaramanzie a parte non si puó considerare che un buon auspicio per Genova la vittoria della regata veloce Marina Militare Nastro Rosa da parte dell’imbarcazione “The Ocean Race – Genova Grand Finale”. Partita da Venezia 9 giorni prima dell’arrivo sotto la Lanterna, è una delle competizioni più dure; la regata più lunga del Mediterraneo, 1492 miglia no stop, da Venezia a Genova, in un periodo dell’anno con poche ore di luce e condizioni meteo tutt’altro che semplici. Questa sera la premiazione nella sede dello Yacht Club Italiano.

The Ocean Race-Genova Grand Finale ha tagliato per prima il traguardo grazie all’esperienza e alla determinazione di Pietro D’Alì, che nel 93-94 partecipó a un Ocean Race proprio insieme al presidente Brisius, e a Matteo Sericano, talento classe 1997.

» leggi tutto su www.genova24.it