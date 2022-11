Monfronti e Franchi: “Turismo, serve una gestione superiore ai singoli enti e senza colore politico”

“Leggiamo in questi giorni di un acceso dibattito rispetto alla gestione dei flussi turistici che impattano sulle Cinque Terre. Condividiamo gli appelli da parte dei sindaci della Val di Vara e vari amministratori che rappresentano una mancanza di coordinamento provinciale del turismo spezzino. Sono anni che, a più livelli, si cerca di mettere tutti gli enti attorno ad un tavolo e trovare assieme le soluzioni rispetto a grandi problemi quali: gestione dei flussi, destagionalizzazione, intercettazione dei fondi e piattaforme comuni di marketing territoriale”. Così gli esponenti Pd Camilla Monfroni, assessore al Turismo del Comune di Arcola, e Gianmarco Franchi, consigliere comunale a Bolano con delega al Turismo. “Non si può pensare che ogni comune vada da sé – proseguono i due giovani amministratori – o riproporre ricette che, al netto della buona volontà degli amministratori, sono risultate poco utili. Soprattutto siamo convinti che serva una gestione superiore al singolo ente, che sia un comune o un parco, e senza colore politico. Serve una struttura, con competenze, personale e risorse, che metta assieme le Cinque Terre, il capoluogo, la Val di Vara e la Val di Magra che sia in grado di dialogare con i Parchi e le attività private del settore. Cogliamo positivamente quindi quanto fatto, in questi anni, dalla Camera di Commercio della Spezia nella valorizzazione dei prodotti locali e nelle belle esperienze maturate a Savona. Pensiamo possa essere questa un’idea di gestione coordinata assieme ai comuni”.

