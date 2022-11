Dalla Rari Nantes Camogli 1914

“Non facciamoci ingannare dalla sconfitta interna contro l’Arenzano, la President è un’ottima squadra, per vincere servirà un bel Camogli“, parole e pensieri di Giovanni Bianco. Il centro bianconero è pronto a prendere la squadra per mano in questa terza giornata del campionato di serie A2 che vedrà alle 18 di sabato la Spazio Rari Nantes Camogli affrontare la President Bologna

