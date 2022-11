Pensioni lavoratori dipendenti, Cgil denuncia: “In Liguria scese di quasi 7 mila posizioni”

Liguria. “In Liguria le pensioni erogate dall’Inps ai lavoratori dipendenti, esclusa la gestione dei dipendenti pubblici, sono scese da 258.419 del 2021 a 251.806 del 2022, meno 6.613 posizioni, calo che viene registrato in modo omogeneo su tutte le province“. Lo scrive, in una nota, la Cgil Liguria.

“I dati Inps – spiegano -m elaborati in questi giorni dall’Osservatorio Previdenza della Cgil Nazionale, fotografano una realtà in grande affanno che somma i problemi di una bassa natalità ai lacci e lacciuoli di un sistema previdenziale che penalizza chi in pensione ci vuole andare e soprattutto non garantisce una pensione dignitosa per i giovani”.

