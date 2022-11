Peracchini affida all’assessore Cimino una nuova delega: Rapporti con le forze armate

Si arricchisce il portafoglio delle deleghe dell’assessore Pietro Antonio Cimino. Con un atto firmato questa mattina, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, gli ha infatti affidato anche quella ai Rapporti con le forze armate. Un aspetto evidentemente ritenuto importante da parte del primo cittadino, che già dal 2017 aveva invece deciso di non portare avanti la delega alle Aree militari, uno degli elementi che avevano contraddistinto i mandati del suo predecessore, Massimo Federici. Fermo restando che la forza armata con la quale è necessario e utile interagire maggiormente è la Marina militare.

A Cimino, ex sottufficiale di Marina, sono state confermate le deleghe che aveva in precedenza: Infrastrutture,Protezione civile, Lavori pubblici, Manutenzione, Difesa del suolo, Progetti speciali, Illuminazione pubblica e Organizzazione grandi eventi.

