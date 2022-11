Recco: Carlo Gandolfo nella squadra di Città Metropolitana

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

“Un incarico prestigioso e di grande responsabilità per il cui riconoscimento ringrazio il sindaco metropolitano Marco Bucci. Darò il mio contributo che sarà finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti per realizzare tutti i progetti strategici per migliorare la qualità della vita nei Comuni della provincia di Genova. Ringrazio inoltre il mio partito, Fratelli d’Italia, per la fiducia accordatami, svolgerò il mio ruolo con serietà e costanza”.

