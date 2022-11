Riomaggiore: soccorso a 71enne colpito da crisi cardiaca

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Servizio Regionale Ligure

Relazioni Esterne

Intervento nel tardo pomeriggio (quasi al tramonto, le operazioni di sono concluse intorno alle 19) sopra Riomaggiore per un uomo della Spezia di 71 anni colto da problemi cardiaci e con precedenti problemi dello stesso tipo. Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria con I vigili del fuoco. Dopo aver prestato le prime cure sul posto (predisposto anche l’utilizzo del defibrillatore), l’uomo è stato trasportato in barella per un tratto impervio. Quindi, caricato su ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso della Spezia in codice giallo.

