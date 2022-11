Sei successi in venti giorni per la Boxing Class, encomi dall’amministrazione comunale

Venti giorni intensi e caratterizzati da importanti risultati per la Boxing Class La Spezia. Il 16enne pugile spezzino Pietro Cozzani (-73 Kg), 16 anni, soli otto mesi di esperienza in palestra, in trasferta a Firenze, seguito all’angolo dai tecnici Andrea Prassini e Massimo Pensa, si è imposto ai punti contro un avversario toscano. Dieci giorni più tardi, la 13enne santostefanese Valeria Licari (-52 Kg), che ha varcato la soglia della palestra undici mesi fa, guidata all’angolo dal tecnico Armando Bellotti, sotto la cui guida ha disputato sette incontri in quattro mesi, si è aggiudicata la medaglia d’argento ai Campionati italiani. E ancora, negli ultimi sette giorno il sodalizio pugilistico giallonero ha messo messo a referto altri quattro successi con Francesco Bongiovì e Giacomo Corvi, entrambi allenati da Bellotti. Corvi (-71 Kg), 28 anni, e al momento, per una questione burocratica dovuta al recentissimo trasferimento da altra associazione sportiva, la possibilità di partecipare solo a incontri di contorno dei Campionati regionali, ha fatto registrare due vittorie a distanza di sette giorni l’una dall’altra, entrambe in trasferta. Quindi il 34enne spezzino Bongiovì (-71 Kg), che ha partecipato ai Campionati regionali imponendosi per ben due volte in soli sette giorni in trasferta a Genova con pugili locali.

Risultati che hanno anche visto la Boxing Class venire premiata dall’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra, con l’assessore allo Sport Jacopo Alberghi che ha fatto visita alla palestra consegnando attestazioni di encomio agli atleti reduci dai successi e congratulandosi con il direttore sportivo Andrea Prassini e con i tecnici Bellotti e Pensa.

“Ci tengo davvero tanto a complimentarmi pubblicamente con i nostri atleti e a ringraziare i colleghi tecnici Armando Bellotti e Massimo Pensa che quotidianamente si dedicano insieme a me alla crescita di atleti che frequentano la palestra sia come agonisti, sia come amatori – dichiara Prassini -. Nella nostra associazione sportiva, che ho il piacere e l’onore di dirigere ininterrottamente da 22 anni, riserviamo una preziosa importanza agli atleti seguendoli nel loro percorso, in primis facendo in modo che si sentano come a casa loro. Ci piace chiamarla la fattoria del pugilato perché ci alleniamo in una ex fattoria messaci a disposizione dal proprietario e nostro patron Antonio Iozzelli, che ci ha consentito di allenare i ragazzi anche in momenti difficili, in cui seguire le restrizioni Covid imposte non era semplicissimo, ma in ambienti così vasti e all’aperto è stato possibile. La soddisfazione dell’atleta è il primo dei nostri obiettivi e qua i ragazzi si sentono davvero come in famiglia, anche perché hanno la possibilità di accedere alla palestra h24 e 365 giorni l’anno per allenarsi negli orari dei nostri corsi oppure al di fuori di tali orari sia nello specifico del pugilato, nell’attrezzata sala con sacchi e ring fisso, oppure nell’attigua sala pesi e fitness”.

La Boxing Class ricorda infine, a chi fosse interessato a misurarsi col pugilato da agonista o da amatore, le giornate e gli orari di allenamento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19:00 alle 20:30 con Prassini e Pensa (tel. 328.5467479); martedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:30 e sabato mattina dalle 10.30 alle 12:00 con Bellotti (tel. 345.2353643).

