Teatro Civico da record, oltre 600 abbonamenti per la stagione di prosa 2022/23

“E’ stata superata la soglia dei 600 abbonamenti alla Stagione di Prosa 2022-23 del Teatro Civico, siamo nell’anno vero della ripresa della cultura. I motori del Teatro Civico non si sono mai fermati, nemmeno durante i mesi più duri, proprio per non far mancare agli abbonati e ai cittadini l’affezione verso il teatro, una politica che ha dato i suoi frutti come ci confermano questi numeri. Si torna a teatro, e ci si torna davvero: con gli amici o con la famiglia, si ritrova un’abitudine consolidata e che troverà ancora più soddisfazione grazie al cartellone degli spettacoli proposto di grande qualità. Con l’avvio verso il sold out di Mine Vaganti con cui inauguriamo la Stagione, si preannuncia un grandissimo successo per il Civico”. Così il sindaco della Spezia Peracchini saluta con soddisfazione i numeri di una stagione che partirà da Mine vaganti, lo spettacolo di Ferzan Ozpetek che vede tra gli interpreti principali Francesco Pannofino, Iaia Forte e Simona Marchini. L’appuntamento è per martedì 22 novembre alle 20.45 (in replica mercoledì 23, stesso orario); lo spettacolo si avvia a registrare un sold out in entrambe le serate previste. “Registro queste prime risposte con vera gioia – prosegue Maggi – auspicando che le attività di questo luogo rendano un servizio sempre più alto in termini di presenza di pubblico, di varietà degli eventi e di qualità delle iniziative”. Numeri significativi per il direttore artistico Alessandro Maggi: “Una finestra sulla normalità – commenta il direttore artistico – I primi dati relativi alla risposta del pubblico sulle richieste di biglietti per gli spettacoli della stagione 2022-2023 sono davvero confortanti e degni di nota. Dopo il durissimo periodo per tutto il mondo del teatro e la cultura in genere, il pubblico del Teatro Civico dà segni entusiasmanti: più di seicento abbonamenti staccati a tutt’oggi rappresentano un risultato veramente importante, con una biglietteria che lavora dalla mattina al pomeriggio per soddisfare le continue richieste degli appassionati di teatro”.

L’articolo Teatro Civico da record, oltre 600 abbonamenti per la stagione di prosa 2022/23 proviene da Citta della Spezia.

