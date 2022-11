Tpl, l’assessore Sartori: “Nuovo stanziamento con la legge di Stabilità”

Liguria. Incontro questo pomeriggio tra l’assessore ai Trasporti Augusto Sartori e i rappresentanti regionali di Ugl per fare il punto sull’attuale situazione del Tpl in Liguria.

“Come già affermato nei giorni scorsi anche dal presidente Toti ho comunicato ai rappresentanti del sindacato che le aziende liguri di Tpl non ci segnalano problemi imminenti di liquidità – ha dichiarato Sartori – Ovviamente non si possono sottovalutare le preoccupazioni che l’Ugl ha manifestato per il prossimo futuro se non arriveranno adeguati finanziamenti per dare stabilità al sistema e per affrontare i maggiori costi causati dal rincaro dei carburanti e dagli strascichi derivati dai minori ricavi dovuti al Covid”.

