Viticoltore colpito da un attacco cardiaco a Riomaggiore, provvidenziale intervento dei soccorritori

E’ stato colpito da un attacco cardiaco mentre si trovava sopra a Riomaggiore. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha salvato la vita a un viticoltore 71enne, levantese residente alla Spezia. L’episodio risale al tardo pomeriggio di oggi, il sole stava già calando quando è scattato l’allarme. L’uomo si trovava in una zona impervia, non lontano da un capanno. In pochi istanti sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del fuoco.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, era predisposto anche l’utilizzo del defibrillatore, l’uomo è stato trasportato in barella per un tratto impervio. Quindi, caricato sull’ambulanza, è stato trasportato al Pronto soccorso della Spezia in codice giallo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com