Liguria. Una domenica e una prossima settimana ancora con disagi per la circolazione autostradale sulla rete ligure.

Per la giornata di domani situazione da bollino rosso sulla A26, in entrambe le direzioni, tra le 13 e le 19, per la presenza di cantieri non rimovibili e conseguenti restringimenti e/o scambi di carreggiata lungo le tratte viarie. Tempi di percorrenza superiori alla media nelle altre fasce orarie.

» leggi tutto su www.ivg.it