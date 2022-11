Carasco: prigionero nell’auto dopo scontro, grave al San Martino

Diversi incidenti stradali hanno caratterizzato la mattinata.

Il più grave nel Tigullio alle 8.45 a Santa Maria di Sturla a Carasco lungo la strada 586 scontro tra due auto. Un uomo alla guida di una vettura si è procurato un trauma cranico ed è rimasto prigioniero nell’abitacolo fino all’arrivo dei vigili del fuoco di Chiavari. Sul posto il 118 con l’automedica Tango1 e le pubbliche assistenze Croce Verde di Carasco e Croce Rossa di Cogorno. Il paziente con trauma cranico, prima giudicato in codice rosso poi derubricato in giallo, è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino. Un secondo ferito è stato trasportato con lievi conseguenze al pronto soccorso di Lavagna. La polizia urbana sul posto per ricostruire dinamica ed accertare responsabilità, nonché per regolare la circolazione.

