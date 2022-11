Con il progetto Olindo la raccolta dell’olio esausto porta materiale didattico alla scuola

Con lo scopo di educare sin dalla giovane età al rispetto dell’ambiente e al creare una ‘sensibilità ecologica’, come l’amministrazione comunale di Ameglia ha deciso di porre l’attenzione su una serie di progetti e di buone pratiche ambientali, da portare avanti in particolar modo con gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

Tra queste buone pratiche vi è la raccolta dell’olio esausto, un’impresa possibile solo grazie alla collaborazione di ogni cittadino, che deve essere informato e consapevole.

“A tal proposito – spiegano gli Sara Castagna e Nicolas Cervia, assessori comunali a Pubblica istruzione e Ambiente – è stato avviato il progetto ‘Olindo’, grazie al supporto della Cooperativa Terre del Magra, che si impegnerà ad affiancare l’amministrazione comunale nell’opera di informazione e divulgazione con la cittadinanza, verrà organizzano un servizio di raccolta capillare volto al recupero di ingenti quantità di olio, attraverso il posizionamento di contenitori nel plesso scolastico Don Lorenzo Celsi ad Ameglia, presso l’asilo di Bocca di Magra, quello di Fiumaretta e in Via Baban, presso la sede della Cooperativa di Comunità. Il recupero del materiale sarà a carico della ditta Ecorec Srl, che in base ad ogni kg materiale recuperato, donerà, tramite la Cooperativa, materiale didattico alle scuole del Comune, rendendo il riciclo, da parte di alunni e genitori, una pratica stimolante per fornire un contributo concreto alle loro scuole”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com