‘I muscoli di Punta Bianca’, il progetto raccontato in sala consiliare

Venerdì 25 novembre alle 15.30 nella sala consigliare del Comune di Ameglia (Via Cafaggio, 15) si terrà l’incontro pubblico dal titolo ‘I Muscoli di Punta Bianca’, nel corso del quale verranno presentati i risultati del percorso di analisi e di ricerca per la realizzazione di un impianto di allevamento di mitili e ostriche al largo di Punta Bianca.

“Si tratta di un progetto partito più di un anno fa e realizzato da Regione Liguria per la verifica dell’ampliamento delle aree dedicate all’allevamento di mitili e ostriche e che per il Comune di Ameglia ha interessato la zona di Punta Bianca – spiega Raffaella Fontana, vicesindaco del Comune di Ameglia e assessore alle Attività produttive –. Nel corso del progetto sono stati messi in opera dalla Cooperativa dei mitilicoltori degli impianti sperimentali, anche grazie al coinvolgimento di Arpal, Asl 5, Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Val d’Aosta e Consorzio Olpa. Con questo incontro aperto a tutti i cittadini, non solo verranno presentati i risultati ambientali già ottenuti, ma si affronteranno anche le possibilità di sviluppo che il progetto porta con sé, sia dal punto di vista economico-sociale che turistico. A tale proposito risulta importante un percorso di valorizzazione che dovrà passare attraverso la realizzazione di un marchio che garantisca un processo produttivo altamente sostenibile e soprattutto atto a identificare il prodotto e il territorio”.

Dopo i saluti del sindaco di Ameglia Umberto Galazzo e del vicepresidente di Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, l’incontro di venerdì prevede gli interventi di Eugenio Borio, presidente Mitilicoltori Spezzini, Federico Pinza, direttore delle Cooperative Mitilicoltori Associati e Spezzini, Paolo Varrella, presidente Mitilicoltori Associati, Mirvana Feletti, responsabile regionale pesca ed acquacoltura, Stefano Lottici e Luigi Martella di Arpal Liguria, Erica Costa di Asl 5, Laura Serracca dell’Istituto zooprofilattico, Chiara Lombardi, ricercatrice Enea, Andrea Molinari di Olpa Genova. Le conclusioni dell’incontro saranno a cura del vice sindaco Raffaella Fontana. Al termine dell’incontro sarà offerto ai presenti un aperitivo realizzato con i prodotti della mitilicoltura spezzina.

