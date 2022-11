Domenica 20 novembre, ultima domenica dell’anno liturgico, viene celebrata la solennità di Cristo Re. E’ quindi la festa titolare della cattedrale della Spezia, intitolata a Cristo Re dei secoli. Come sempre, in questa circostanza, il vescovo diocesano celebra la Messa solenne in cattedrale, fissata per le 10.30.

