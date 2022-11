Imperia, grande entusiasmo per 11^ Ronde Valli Imperiesi che scatterà domattina alle 6:30

Imperia. È emozionato Walter Villardi per la partenza di domani delle 11^ Ronde Valli Imperiesi. «Obiettivo- spiega- è quello di vincere nella categoria». Molte sono le macchine presenti in Calata Cuneo, rombano i motori e tutto è pronto per la partenza di domani mattina che scatterà alle ore 06:30 da Imperia Calata G. B. Cuneo, Banchina Portuale di Oneglia, dove si concluderà alle ore 15:22. Nella serata odierna, la cerimonia inaugurale del rally e la sfilata delle vetture partecipanti per le vie della città, partendo dal porto di Oneglia per Porto Maurizio e la sua centrale Via Cascione dove. Confermato il format della gara, che sarà articolata su 206,92 km totali, 42,40 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla prova speciale “Guardiabella” (da Aurigo a Caravonica), allungata di 300 metri rispetto al 2021. Le prove speciali scatteranno alle ore 07:31, 10:06, 12:25 e 14:44.

