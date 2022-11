Nell’ambito dei suoi incontri istituzionali, l’Assessore alla sicurezza Giulio Guerri si è recato in visita alla Casa Circondariale di Villa Andreino, dove ha incontrato la Direttrice dott.ssa Maria Cristina Bigi e il Comandante del servizio di Polizia Penitenziaria commissario capo Leonarda Nadia D’Anna. Guerri ha portato il saluto del Sindaco Peracchini e dell’Amministrazione Comunale al personale dell’Istituto, rinnovando i sentimenti di vicinanza e riconoscenza per il lavoro quotidianamente svolto.

“Ho ribadito – afferma l’assessore Guerri- l’auspicio di vedere al più presto superate le difficili condizioni che contrassegnano la realtà carceraria del Paese, a partire dalle carenze di organico a fronte di situazioni di sovraffollamento delle strutture. Nell’occasione – conclude Guerri – insieme alla Direttrice abbiamo anche affrontato il tema delle prospettive di collaborazione fra la Casa Circondariale e l’Amministrazione, che potranno portare benefici concreti per la città e, soprattutto, per i percorsi di recupero e reinserimento dei detenuti. Percorsi che sono un tassello fondamentale per una società migliore e più sicura”.

L’articolo L’assessore Guerri in visita alla casa circondariale proviene da Citta della Spezia.

