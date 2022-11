Luminarie di Natale, Imperia Rinasce: «Con 106.000 euro si possono aiutare tante famiglie e tante attività commerciali»

Imperia. «La crisi economica ci sta col fiato sul collo: la situazione è difficile, dobbiamo risparmiare».

«Imperia rinasce non può non stigmatizzare la spesa di 106 mila euro ( di cui 6 mila solo per la festa d’accensione delle luminarie in concomitanza con San Leonardo) che l’Amministrazione Comunale dovrebbe spendere in vista del Natale. Non è una polemica ma un voler sottolineare la necessità che di fronte ad una cifra così alta le luminarie natalizie, almeno per il momento, dovrebbero rimanere spente. Con 106.000 euro si possono aiutare tante famiglie e tante attività commerciali che più di altre sentono il peso dell’aumento delle bollette».

» leggi tutto su www.riviera24.it