Pallanuoto M/ Una vittoria conquistata in zona Cesarini (13-12)

Dall’ufficio stampa Netafim Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

E’ una vittoria da cuori forti quella che il Netafim Bogliasco 1951 conquista alla Vassallo contro la De Akker Bologna. Un 13-12 pazzesco, agguantato a due secondi dall’ultima sirena dopo che per tutta la gara i ragazzi di Daniele Magalotti avevano dovuto inseguire un avversario che aveva condotto la partita fin dalla prima azione. Con un cuore immenso ma anche con tanta lucidità i biancazzurri sono riusciti a riscrivere un copione che sembrava già segnato. Soprattutto quando a meno di quattro minuti dal termine gli emiliani potevano vantare su un doppio vantaggio che pareva per loro più che rassicurante. E invece, con uno scatto improvviso, Bogliasco ha prima ripreso e poi ribaltato l’avversario, assicurandosi nella maniera più emozionante possibile la prima vittoria in stagione.

