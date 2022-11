Panigaglia, Snam: “Emissioni attribuibili in gran parte a rilascio gas naturale generato da normale esercizio impianti”

“Le emissioni alle quali fa riferimento Legambiente sono monitorate e rese pubbliche da Snam. Vengono quantificate e incluse nei bilanci di sostenibilità pubblicati da vent’anni, nonché nei report su temi relativi al Climate Change, e non sono attribuibili a scarsa manutenzione, bensì in gran parte al rilascio di gas naturale generato dal normale esercizio degli impianti. Negli ultimi quattro anni il Gruppo Snam ha investito oltre 40 milioni di euro in tecnologie mirate alla loro riduzione”. Così Snam in una nota in risposta alle dichiarazioni di Legambiente in occasione della tappa spezzina della campagna’C’è Puzza di Gas. Per il futuro del Pianeta non tapparti il naso’.

“Da anni Snam – prosegue la nota – è attivamente impegnata nella riduzione delle emissioni di metano in termini assoluti per tutti i propri business. Si tratta di un obiettivo di primaria importanza per l’azienda, che si è impegnata in una strategia di più ampio respiro, finalizzata all’azzeramento delle emissioni di gas climalteranti entro il 2040. Nel dettaglio, Snam si è prefissa su base volontaria di ridurre le emissioni di gas naturale del 55% al 2025 rispetto ai valori del 2015, un obiettivo più ambizioso di quanto raccomandato dal Protocollo Oil & Gas Methane Partnership OGMP 2.0 (-45% al 2015), iniziativa volontaria guidata dalle Nazioni Unite, e dal Global Methane Pledge (-30% al 2030 rispetto ai livelli del 2020), l’accordo tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea presentato nel corso della COP26, al quale hanno aderito 130 Paesi tra i quali l’Italia. Nel 2021 le emissioni di gas naturale del Gruppo Snam sono state ridotte a 35,38 milioni di metri cubi, in linea con il trend in corso da anni. Nel 2022 è attesa una riduzione del 42% rispetto al 2015. A oggi sono pari ad appena lo 0,038% del gas immesso nella rete di trasporto nazionale”.

