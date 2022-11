Pd pronto a sostenere Guccinelli, si aprirà confronto sull’accordo

Congelate le dimissioni presentate nella riunione di lunedì, nei prossimi giorni il segretario dell’Unione Comunale Pd di Sarzana Rosolino Vico Ricci, avvierà una trattativa con il candidato sindaco Renzo Guccinelli, che si appresta dunque a rappresentare un’ampia fetta del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. Questo l’esito dell’incontro tenutosi ieri sera fra i vertici cittadini del partito che dunque ha scelto di aprire la via del dialogo e accantonare – al momento – l’ipotesi di presentare un proprio candidato sindaco, che riguardava anche Marco Lorenzo Baruzzo, supportato a sua volta da un nutrito gruppo di under35. È stato lo stesso segretario a presentare un documento che gli conferisce il mandato di andare ad interloquire con colui che attualmente è l’unico sfidante ufficiale di Cristina Ponzanelli, presentando anche le condizioni che comporteranno tale sostegno e che dovrebbero garantire apertura sulla costruzione del programma e un ruolo di primo piano nell’eventuale giunta comunale. Tra i punti del mandato conferito al segretario per il confronto con Guccinelli: il riconoscimento da parte del candidato del ruolo imprescindibile del Pd all’interno dell’eventuale coalizione; il programma approfondito e discusso preliminarmente con il segretario Dem, quindi condiviso con la coalizione; far sì che quest’ultima sia più larga possibile; infine dare a Guccinelli una lista di nomi Pd tra i quali scegliere e indicare pubblicamente il vice sindaco, in caso di successo elettorale.

Il documento è stato approvato con quattordici voti favorevoli e una astensione; al voto non hanno partecipato, ma avrebbero mostrato apprezzamento per il testo, alcuni degli esponenti che fin da subito si erano dimostrati contrari all’ipotesi del sostegno a Guccinelli. Il Pd, primo partito cittadino, sembra dunque aver intrapreso quella che nelle ultime settimane era apparsa l’unica strada percorribile per evitare di spaccare ulteriormente lo schieramento, mentre dal canto suo invece l’ex primo cittadino e assessore regionale incassa con tutta probabilità un sostegno fondamentale per sedersi al tavolo con tutti i potenziali alleati e iniziare a ragionare sulla coalizione, per la quale restano altri nodi da sciogliere.

