Pieve di Teco, nasce la stazione del Soccorso Alpino

Pieve di Teco. Ora è ufficiale, anche Pieve di Teco avrà la sua stazione del Soccorso Alpino. «Sette anni fa- scrive Nicola Dell’Erba– in quattro gatti, ci siamo avventurati in questo cammino unendoci ai colleghi della stazione di Ventimiglia capitanati dal leggendario Flavio Odello che voglio ancora una volta ringraziare a nome di tutti noi.

Da pochi giorni invece è nata ufficialmente la stazione del Soccorso Alpino di Pieve di Teco intitolata all’amico e collega Matteo Grollero.Ad oggi contiamo un organico di 21 tecnici volontari, pronti ad operare 365 giorni l’anno, 24 ore su 24 in tutta la valle Arroscia e non solo! Sperando che questo post (e le sue foto) servano ad avvicinaVi al nostro strano, complicato ma assolutamente gratificante mondo, auguro al neo-capostazione Ludovico Ramella, al vice Daniele Colombo e a tutti i “ragazzacci” un buon lavoro e un avanti tutta come non mai»

» leggi tutto su www.riviera24.it