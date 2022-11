Punto nascite San Paolo, Savona scende in piazza contro la chiusura

Savona. Prenderà il via oggi, sabato 19 novembre, alle 16 in piazza Pertini la mobilitazione organizzata dalla sezione savonese del Partito Democratico per protestare contro la possibile chiusura del punto nascite dell’ospedale San Paolo. Una manifestazione che chiama a raccolta i cittadini e le istituzioni e vuole essere quindi “libera” e senza alcun simbolo di partito.

“Una decisione inaccettabile che abbiamo il dovere di contrastare con tutte le nostre forze”, hanno sottolineato Elisa Di Padova (vicesindaco di Savona), Roberto Arboscello (consigliere regionale) e Stefano Martini (segretario Dem cittadino) spiegando le ragione che hanno spinto a dare il via alla protesta dopo che sono stati rivelati alla stampa i dettagli contenuti nella bozza del nuovo piano sociosanitario regionale.

