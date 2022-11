‘Santa’: la città e il “falso problema” dello spopolamento

Uno spettro si aggira per Santa Margherita: lo spettro dello spopolamento. Dai quasi 13 mila abitanti censiti nel 1971, la città è precipitata a 8500. Per molte forze politiche e sociali è il tema numero uno, ma se non si tratta certo di una buona notizia è forte il sospetto di trovarci di fronte a un “falso problema”. Per diverse ragioni: la prima è che se non esiste una soluzione, non esiste nemmeno un problema.

Il calo demografico è legato a tre cause: denatalità, emigrazione verso località centrali, mercato immobiliare. Nessuno, men che meno il Comune, ha la possibilità di muovere queste tre leve. Già da molti anni le amministrazioni fanno quanto è in loro potere per adattare le leve fiscali, leggasi IMU, all’obiettivo di incentivare i contratti residenziali 4+4, portando le “seconde case”, comprese quelle adibite ad affitti brevi, al massimo di legge, e spingendo sulla soglia del minimo quelle locate prima casa. Di più non si può immaginare: l’affitto a uso turistico, che ha contribuito al boom turistico degli ultimi anni, è una prospettiva troppo allettante perché i proprietari tornino sulle loro decisioni.

