Siamo il Golfo dei poeti: “Lerici ribadisca contrarietà al progetto di truck loading per Panigaglia”

“Ribadire la contrarietà anche del Comune di Lerici al progetto di truck loading” e “portare avanti ogni iniziativa utile affinché non si giunga all’approvazione finale e sia riconsiderato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale recependo i pareri contrari di vari enti tra cui quello del Comune di Lerici”. Questi i punti sui quali intende impegnare sindaco e giunta del Comune di Lerici la mozione presentata da Bernardo Ratti a nome del gruppo ‘Siamo il Golfo dei poeti’. “Tale progetto, con via vai giornaliero di cisterne – si legge nella mozione -, potrebbe portare ulteriori criticità per la sicurezza dell’intero Golfo della Spezia, Lerici compresa. Golfo densamente abitato, interessato da molteplici attività marittime, militari, di trasporto, turistiche, di traffici crocieristici e commerciali, di pesca, allevamento e mitilicoltura, diporto”. Per ‘Siamo il Golfo dei poeti’ “tale progetto non può essere realizzato nel sito di Panigaglia, evidentemente inidoneo alla movimentazione quotidiana di decine di autobotti piene di sostanze tossiche e pericolose, né via terra né, tantomeno, trasportarle via mare avanti e indietro” e “nel particolare momento di crisi energetica che si sta attraversando, al momento non si vuole mettere in discussione il mantenimento della funzionalità dell’impianto di Panigaglia, oggettivamente necessaria, è però evidente che il progetto di truck loading che GNL Italia vorrebbe realizzare non ha nulla a che fare con i problemi di fabbisogno energetico del Paese, trattandosi di un servizio collaterale destinato al comparto dell’autotrazione che può essere realizzato in siti industriali più idonei sotto il profilo della tutela ambientale del territorio e della sicurezza della popolazione”. E il progetto comporterebbe, per il nostro Golfo, altre servitù a carattere permanente”.

