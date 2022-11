Una sfera luminosa su Savona, per l’ufologo Maggioni “avvistamento interessante”

Savona. Una sfera luminosa è stata segnalata da una cam di monitoraggio gestita dall’ufologo investigatore Angelo Maggioni. Il giorno 17 novembre alle sette del mattino una delle quattro cam di monitoraggio ha ripreso una sfera luminosa passare verso i monti, tra Savona e Celle Ligure.

La sfera esaminata appare molto particolare, spiega l’ufologo, “in quanto sembra mantenere un andamento incomprensibile, la stessa sembrerebbe ruotare su se stessa e a tratti un elemento più scuro sembra a sua volta ruotare attorno alla sfera, a quell’ora il sole non era ancora visibile e vista la presunta altezza che si potrebbe ipotizzare tra i 500 e i 2.000 metri non sufficienti per essere colpita dai raggi solari (per via anche della curvatura necessaria proprio perché il sole non era ancora visibile)”.

» leggi tutto su www.ivg.it