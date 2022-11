Camogli: strade-strettoia e promesse da marinaio

A Camogli, come a Sestri Levante, gli abitanti andranno alle urne la prossima primavera per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. La campagna elettorale è già iniziata sia da parte di chi ha dichiarato di scendere in pista, sia da chi ancora non lo ha fatto.

A Camogli i problemi sono notevoli. Dalla creazione di posteggi pubblici, dopo che sono stati sottratti importanti spazi centrali per costruire box privati, allo sfruttamento dell’avamporto per incrementare nautica e posti di lavoro.

» leggi tutto su www.levantenews.it