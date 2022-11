Campionato Invernale del Tigullio: prima manche a Chestress3, Melgina e Jeniale!

Lavagna. Chestress3 nell’ORC 1, Melgina nell’ORC 2 e Jeniale! Eurosystem in classe Libera. Sono questi i vincitori della prima manche del 47° Campionato Invernale Golfo del Tigullio, a cura del Comitato Circoli Velici del Tigullio, Ben sei le prove disputate nelle acque del golfo di Lavagna con due week end “fotocopia”: sempre una prova al sabato, arricchita dalle due domenicali in ragione della presenza di favorevoli condizioni di tramontana.

“Le previsioni meteomarina ci hanno strizzato l’occhio un’altra volta – sorride l’organizzatore Franco Noceti -.Il weekend appena trascorso ci ha regalato confronti appassionanti per cui ringrazio tutti i partecipanti e lo staff che collabora con me per il miglior esito di questa manifestazione”.

