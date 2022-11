Carcarese, Gandolfo non ci sta: “Con la Sampierdarenese arbitraggio a senso unico”

Carcarese. La formazione biancorossa continua a non vincere al Corrent, dopo una partita di sacrificio ma con qualche errore di troppo.

Il DS Edoardo Gandolfo commenta con rammarico l’esito della gara ma con rabbia la conduzione della terna arbitrale: “Purtroppo non è la prima volta che succede, soprattutto in casa. Con la Baia Alassio un gol in fuorigioco di tre metri, con il Ceriale un tocco di mano clamoroso nella loro rete e poi oggi con la Sampierdarenese un altro arbitraggio a senso unico. Mi sento preso in giro, il rigore su Brovida è evidente”.

