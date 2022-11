Caro vita, Genova al 12esimo posto ma un’altra città ligure è nella “top ten” nazionale

Genova è la dodicesima città in Italia per rincari, ma nella top ten nazionale entra Imperia che si conferma così la città ligure più colpita dall’inflazione. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Unione nazionale dei consumatori che ha stilato la classifica completa analizzando due voci del paniere, cibo e bevande, luce e gas, elaborando i dati Istat resi noti in settimana e relativi al mese di ottobre.

Per energia elettrica, gas e altri combustibili se in Italia il rialzo in ottobre è stato pari al 135%, con una stangata a famiglia in media di 1.820 euro in più su base annua, in alcune città delle 80 monitorate si è superato addirittura il 160 per cento.

» leggi tutto su www.genova24.it