Certificazione dei prodotti agroalimentari, dalla Regione nuovo bando da 70mila euro

Genova. Via libera in giunta, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, all’apertura della sottomisura 3.01 del Psr Liguria per la presentazione delle domande di sostegno ai regimi di qualità e di certificazione.

“Da oggi al 28 febbraio 2023 resterà aperto il bando da 70mila euro del Psr – spiega l’assessore Piana – per promuovere e sostenere la certificazione dei prodotti agroalimentari liguri di qualità. Uno dei settori più importanti per la Liguria, strettamente connesso col turismo enogastronomico e con le tradizioni del territorio, che comprendono principalmente Dop, Igp, produzioni da agricoltura biologica o integrata e le certificazioni di carattere etico-sociale ed ambientale come Global Gap (Good Agricultural Practice) e Mps (More Profitable Sustainability), idonee per le produzioni ortofloricole”.

