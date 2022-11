Chiavari: Cantero, il Comune si rimbocchi le maniche

La Fontanabuona, circa 30.000 abitanti, possiede con orgoglio il Teatro di Monleone che, grazie ad una attenta gestione, garantisce una brillante stagione. Il Golfo Paradiso, circa 30.000 residenti, fruisce di tre stagioni teatrali: a Pieve Alta (Teatrino Massone), a Sori (Teatro comunale) entrambe le gestioni affidate alla creatività di Sergio Maifredi; infine il Teatro Sociale di Camogli, gestito da una fondazione che è l’esempio a cui deve guardare Chiavari. Il sindaco Federico Messuti è andato a far visita al collega di Camogli Francesco Olivari per informarsi. Non sappiano se è stato messo al corrente che l’unico Comune entrato nella Fondazione, Recco, ne vuole assolutamente uscire e non sappiano se Messuti abbia chiesto al collega Carlo Gandolfo i motivi. Certamente Messuti sarà però stato messo al corrente che la riqualificazione del Sociale (più piccolo del Cantero) è costata quasi 8 milioni senza ottenerne la totale agibilità.

A Chiavari la novità è rappresentata dal fatto che i proprietari della struttura hanno deciso di venderla. Secondo una stima del Comune vale 2.000.000; occorrerà attendere la valutazione dell’Agenzia delle Entrate. Il teatro è vincolato e non può essere quindi trasformato in autosilo, supermercato, abitazioni; deve restare teatro.

» leggi tutto su www.levantenews.it