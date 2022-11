Coppia si perde nei boschi di Rocchetta Nervina, intervengono i vigili del fuoco

Rocchetta Nervina. Intervento dei vigili del fuoco in serata per una coppia di francesi data per dispersa nei boschi intorno all’abitato di Rocchetta Nervina, in val Nervia.

I due escursionisti sono già stati geolocalizzati dai vigili del fuoco, che si sono recati sul posto e si apprestano a recuperarli per portarli in salvo.

