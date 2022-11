“Esito assemblea Pd può essere svolta, mi auguro la nostra provincia sappia cogliere questa opportunità”

“L’esito dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico svoltasi ieri a Roma e alla quale ho preso parte in rappresentanza dei Democratici della provincia può finalmente segnare una svolta per le sorti del PD e dell’intero Centrosinistra”. Così in un intervento odierno Francesca Castagna, membro dell’Assemblea nazionale Pd e segretario del Circolo Pd Centro storico Sarzana. “Il percorso approvato dall’Assemblea – prosegue – non costituisce un ordinario iter congressuale ma si configura espressamente come un processo costituente dall’esito rimesso nelle mani del popolo dei Democratici e di chi vorrà unirsi a quel popolo per concorrere ad incarnare in forme nuove le ragioni dei democratici progressisti nel panorama politico italiano. Tutto sarà in gioco: i valori fondanti del nuovo soggetto politico, la sua missione, la stessa forma partito e la sua proposta politica. Il processo costituente sarà guidato e garantito da un Comitato costituente nazionale composto – secondo criteri di parità di genere e di equilibrio generazionale – da personalità rappresentative del mondo del lavoro, delle professioni, dell’impresa, della cultura, dell’Università, della ricerca, dell’associazionismo e dell’ambientalismo ai quali viene attribuito anche il compito di redigere il nuovo Manifesto dei principi e dei valori fondanti del PD. Solo all’esito di questo per certi versi ‘rivoluzionario’ percorso una Assemblea nazionale costituente aperta indirà un Congresso all’esito del quale – attraverso Primarie ugualmente aperte – verrà eletto il nuovo Segretario nazionale”.

“Si tratta di una sfida destinata a spalancare porte e finestre del partito – conclude Castagna -, a capovolgerne gli schemi decisionali e a debellare il fenomeno del correntismo ancorato non a diversi punti di vista ma all’autoconservazione di un personale politico troppo spesso inamovibile. Mi auguro che il Partito Democratico della nostra provincia e chi si riconosce nel campo progressista sappiano cogliere questa irripetibile opportunità e che siano disposti ad alimentare coraggiosamente – anche dalla e nella nostra terra – la travolgente onda rinnovatrice, lo spirito costituente che soffia oggi dall’Assemblea Nazionale del PD per rendere il Partito non più ostaggio di alleati recalcitranti ma riorientato alla vocazione maggioritaria con cui è nato”.

