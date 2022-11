Festa del cane all’Acquasola, oltre 40 hanno partecipato alla sfilata “Belli di brutto”

Genova. Oltre 40 cani, accompagnati dai loro proprietari, hanno partecipato alla sfilata “Belli di brutto” organizzata per la Festa del cane, organizzata dalla Croce gialla soccorso animali nel parco dell’Acquasola.

Moltissimi i curiosi e appassionati che hanno portato il proprio cane per una breve passeggiata in compagnia, per fare cimentare il proprio cane in un percorso di agilità allestito nel parco e per assistere alle simulazioni di operazioni e di ricerca da parte dei nuclei cinofili di carabinieri, polizia di Stato e alpini.

