Futuro di Marinella, Grazzini ha incontrato Ponzanelli. Domani riunione con i cittadini

Quello che tutti si augurano possa essere l’inizio di un nuovo corso nei rapporti fra Marinella Spa, istituzioni e borgo sarzanese, ha preso il via ieri a Palazzo Roderio con l’incontro fra il nuovo liquidatore Nanni Grazzini – nominato insieme a Giovanni Currò – e il sindaco Ponzanelli. Una conferma dell’intenzione di voler lavorare in stretta sinergia con il territorio – Ameglia compresa – che avrà un seguito anche domani sera, lunedì, quando alle 21.30 Grazzini e la proprietà incontreranno la popolazione nella sede di Marinella Spa per fare un quadro dettagliato della situazione.

“Abbiamo ricevuto non solo rassicurazioni – ha affermato al termine Ponzanelli – ma la testimonianza della ferma volontà di procedere con tutte le attività necessarie a un rilancio che Marinella aspetta da troppi anni e che solo grazie al lavoro svolto negli ultimi quattro anni si affacciano davvero per Sarzana. Oltre 5 milioni di euro investiti sul declassamento del rischio idraulico del Parmignola, che fino ad oggi costituiva un rischio per la cittadinanza e impediva qualsiasi sviluppo del territorio; 5 milioni di euro per la sicurezza idraulica della piana con la nuova idrovora; 15 milioni di euro per il PINQUA e la rigenerazione del borgo che insieme vogliamo garantire a questo territorio, nonostante un partito abbia tentato deliberatamente di togliere a Sarzana. A questi investimenti pubblici si affiancheranno, finalmente, altri investimenti privati che non a caso si affacciano oggi a questo territorio, da dove prima si fuggiva. Buon lavoro ai nuovi liquidatori – ha concluso – con la fiducia e la sicurezza che agiranno anche per il bene del nostro territorio”.

Dal canto suo Grazzini ha sottolineato: “Siamo intenzionati a portare a termine la vendita dei terreni per la realizzazione dell’oliveto, così come le altre già in cantiere. La nostra mission – ha aggiunto – resta quella di consentire il più possibile lo sviluppo del territorio conservando i valori ambientali e paesaggistici di queste aree”.

