Il Pd a Peracchini: “Assoluta mancanza di progettualità su Enel. A quando una discussione?”

“Il sindaco Peracchini, su proposta del sindaco di Civitavecchia, ha firmato, insieme agli altri sindaci delle città con centrali a carbone, una lettera rivolta a Giorgia Meloni e al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, per chiedere compensazioni per i residenti che si trovano in aree sottoposte a emissioni inquinanti a causa della ripresa della più ampia produzione energetica a carbone che ha segnato una marcia indietro del Governo sulla strategia energetica che aveva previsto finora un loro ridimensionamento.

Viene da chiedersi il perché di questa firma.

