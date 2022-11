Impianti fotovoltaici a Carcare, il sindaco replica alla minoranza: “Nessun mancato funzionamento”

Carcare. “Non corretta l’informazione diffusa sul non funzionamento dal 2020 dell’impianto fotovoltaico della scuola elementare, perché in quell’anno sono iniziati i lavori di rifacimento dell’edificio, per altro terminati a settembre 2022 quindi l’impianto era disattivato per ovvi motivi”.

Inizia così la replica del sindaco di Carcare Christian De Vecchi, in merito ad una polemica sollevata dalla minoranza e legata agli impianti fotovoltaici installati sul tetto della scuola elementare Giovanni Rodari.

» leggi tutto su www.ivg.it