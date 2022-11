Lieve aumento dei ricoveri in Liguria, alla Spezia i nuovi positivi sono 127

Sono 694 i nuovi positivi al Covid 19 in Liguria. Il totale degli attivi a livello regionale è di 12.239, 45 in rispetto al giorno precedente. Alla Spezia le nuove positività sono 127 mentre i positivi attivi sono 1.651.

Sul fronte ospedaliero si registra un lieve aumento dei ricoverati, 5, su un totale di 311 persone in ospedale delle quali 9 in Terapia intensiva. In provincia della Spezia la situazione resta invariata con 47 ricoverati e la Terapia intensiva pulita. Non si registrano nuove vittime, da inizio pandemia sono state 5.649 in Liguria, 661 alla Spezia. I nuovi guariti sono 739, 601.333 dallo scoppio del Covid. Rispetto alla giornata precedente gli isolamenti domiciliari calano di 71 unità, su un totale di 7.663.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com