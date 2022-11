Meteo: in Liguria domenica all’insegna del bel tempo, da lunedì tornerà la pioggia

Genova. La perturbazione che, nella giornata di sabato, ha interessato il centro-sud si allontana, anche sulla nostra regione è atteso un netto miglioramento con ritorno a condizioni soleggiate. Mentre in avvio della nuova settimana l’avvicinamento di un fronte perturbato causerà un nuovo aumento della nuvolosità. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 20 novembre. Tra la notte ed il mattino qualche nube potrà interessare le zone interne del settore centrale e l’estremo levante, cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione. Nel corso della serata rapido aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale, non si escludono locali sgocciolii. Venti: tra la notte e la mattinata deboli o moderati da nord, locali rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti sud-occidentali con intensità da debole a moderata, in serata saranno possibili rientri da est/sud-est a levante. Mari: poco mosso sotto-costa, fino a mosso al largo. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie od in leggero aumento. Costa: min +8/14°C, max +15/19°C. Interno: min -2/+9°C, max +10/14°C (fondovalle/collina)

» leggi tutto su www.genova24.it