Neve alle porte: comuni valbormidesi in difficoltà per garantire sgombero e trattamento antighiaccio 

Val Bormida. Temperature in discesa e inverno alle porte: dopo mesi di siccità e di precipitazioni ai minimi termini, che la prossima sia una stagione più promettente per le sorgenti idriche è ben più di un auspicio. Il vero toccasana per alimentare le falde acquifere sarebbe la neve, che potrebbe fare capolino la prossima settimana (QUI le previsioni meteo): una reale manna dal cielo che, però, ha un caro rovescio della medaglia.

Con i rincari energetici, dei carburanti nonchè di ogni tipo di materiale e attrezzatura, ai Comuni dell’entroterra non stanno già più tornando i conti. Chi ha un appalto in essere per lo sgombero neve e lo spargimento del sale si trova di fronte alle richieste di adeguamento delle tariffe che seguono le tabelle dell’Anas, chi, invece, come Cairo Montenotte, ha indetto una nuova gara non riesce a soddisfare le esigenze del bando.

