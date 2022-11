Nuova sconfitta per l’Imperia, la partita in casa con la Lavagnese finisce 2 a 3

Imperia. Sconfitta casalinga per l’Imperia che nel match al Ciccione contro la Lavagnese ha incassato un 2 a 3.

La cronaca

Primo tempo

1′ Partiti, fischio d’inizio al Ciccione

7′ Palo dell’Imperia. Punizione dalla distanza di Sancinito che prende una traiettoria beffarda e si stampa sul montante senza nessuna deviazione evidente

14′ Annullato l’1 a 0 di Imperia a Polisena. Gran palla di Campelli spizzata di testa da Giglio, Polisena insacca da pochi metri ma la bandierina dell’assistente è alta

21′ Kruhs! Doppia finta e poi calcia, bravo Bova a respingere in angolo

22′ Lavagnese in vantaggio. Corner con spizzata di Righetti che finisce sulla coscia di Trocino che la butta dentro. 0 a 1

31′ Primo giallo della gara a Guida per un fallo su Righetti 32′ Cernaz! Gran giocata dell’argentino che calcia da fuori, Adornato con una bella parata la mette in angolo

33′ Raddoppio della Lavagnese. Rinvio di Adornato sul quale Bova esce inspiegabilmente fino alla trequarti mancando il pallone. Trocino a porta vuota deposita in rete. 0 a 2

38′ Jebbar si gira e calcia, ma la sua conclusione è sbilenca e finisce a lato

42′ Taddei accorcia le distanze. Corner di Sancinito colpo di testa sul primo del numero 6 che batte Adornato. 1 a 2

45′ Due di recupero

46′ Sancinito! Da calcio di punizione laterale impensierisce il portiere ospite che respinge come può

47′ Finisce 1 a 2 il primo tempo. Imperia sotto con doppietta di Trocino, poi la reazione nel finale di tempo con il gol di Taddei

