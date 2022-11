Omicidio Alice Scagni, la madre scriverà una lettera al ministro della Giustizia

Genova. La madre di Alberto Scagni, l’uomo che ha ucciso la sorella Alice il primo maggio, scriverà una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il motivo è la mancata presenza del consulente della Procura alla riunione dopo la riapertura dell’incidente probatorio sulla salute psichiatrica di Alberto Scagni.

La discussione della perizia era stata rimandata per “la presunta impossibilità dello stesso consulente, Giacomo Mongodi, di esporre il proprio parere”, ha denunciato Antonella Zarri. I genitori dei due fratelli si erano rivolti alla salute mentale e alla polizia per chiedere aiuto ma le loro richieste sarebbero state sottovalutate. Per questo sono indagati per omissione due agenti e una dottoressa.

